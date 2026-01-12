Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.884

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |16:27 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.884
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 52,03 poin atau 0,58 persen ke level 8.884 pada sesi terakhir perdagangan Senin (12/1/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 293 saham menguat, 459 saham melemah dan 206 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp39,7 triliun dari 71,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,17 persen ke 866, indeks JII melemah 0,14 persen ke 597, indeks IDX30 menguat 0,28 persen ke 440 dan indeks MNC36 menguat 0,48 persen ke 347.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada konsumer siklikal, bahan baku, properti, transportasi, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 34,88 persen ke Rp116, PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) naik 30,34 persen ke Rp116, dan saham PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) naik 25 persen ke Rp280.

 

