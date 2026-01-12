Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.947

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |12:48 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.947
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,13 persen ke 8.947,96 pada sesi I perdagangan, hari ini Senin (12/1/2026).

Total volume transaksi tercatat 32,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp18,6 triliun. Sebanyak 373 saham menguat, 329 saham melemah, dan 256 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 menguat 0,21 persen, indeks JII menguat 0,25 persen, IDX30 menguat 0,56 persen, serta MNC36 menguat 0,75 persen.

Pada sesi I perdagangan, sektor yang menguat ada energi, konsumer siklikal, properti, bahan baku, transportasi, industri. Sementara itu, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, teknologi  dan kesehatan masih melemah.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), dan PT Soho Global Health Tbk (SOHO).

 

