HOME FINANCE MARKET UPDATE

Makin Kokoh, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Dekati Level 9.000

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |09:19 WIB
Makin Kokoh, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Dekati Level 9.000
Makin Kokoh, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Dekati Level 9.000 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 55 poin atau 0,62 persen ke level 8.991 pada perdagangan pagi ini, Senin (12/1/2026). IHSG semakin kokoh dan mendekati level 9.000.

Volume perdagangan tercatat di 2,2,miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp1,6 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 215 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp16,3 triliun.

Sebanyak 330 saham mengalami kenaikan dan 183 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 445 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,92 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,19 persen. Sektor siklikal juga naik 0,78 persen.

Sektor keuangan naik 0,05 persen. Sekolah infrastruktur melemah 0,26 persen. Sektor properti naik 1,76%. Sektor bahan baku menguat 2,16 persen. Kemudian sektor transportasi naik 0,44 persen.

Sektor industri naik 0,17 persen. Disusul sektor teknologi melemah 0,40 persen. Selanjutnya sektor kesehatan berada di zona hijau dengan penguatan 0,39 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

