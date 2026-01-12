Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Pekan Siap Tembus Level 9.000, Cermati Saham-Saham Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |07:37 WIB
IHSG Awal Pekan Siap Tembus Level 9.000, Cermati Saham-Saham Ini
IHSG Awal Pekan Siap Tembus Level 9.000, Cermati Saham-Saham Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Senin (12/1/2026) diprediksi kembali melanjutkan penguatan dan tembus ke level 9.000.

"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii], sehingga dapat dicermati area penguatan pada rentang 9.030-9.077," tulis tim riset MNC Sekuritas dalam riset harian, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi.

"Waspadai akan adanya koreksi yang diperkirakan menguji 8.843-8.904," lanjut tim riset MNC Sekuritas.

Menurut MNC Sekuritas, IHSG berada di level support 8.867, 8.806 dan level resistance 8.996, 9.030 pada perdagangan hari ini. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

ARCI - Buy on Weakness
ARCI menguat 4,31% ke 1,695 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatannya pun masih bertahan di atas MA20. Kami memperkirakan, posisi ARCI saat ini sedang berada pada bagian dari wave 4 dari wave (C).
Buy on Weakness: 1,575-1,610
Target Price: 1,750, 1,950
Stoploss: below 1,525

BBRI - Spec Buy
BBRI terkoreksi 0,81% ke 3,680 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi BBRI sedang berada pada bagian dari awal wave (iii) dari wave [c].
Spec Buy: 3,630-3,650
Target Price: 3,780, 3,830
Stoploss: below 3,590

BUMI - Buy on Weakness
BUMI menguat 0,43% ke 462 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Selama masih mampu berada di atas 442 sebagai stoplossnya, maka posisi BUMI diperkirakan sedang berada bagian dari wave v dari wave (v) dari wave [iii].
Buy on Weakness: 450-456
Target Price: 486, 510
Stoploss: below 442

BUVA - Buy on Weakness
BUVA menguat 15,44% ke 1,720 dan disertai dengan tingginya volume beli, penguatannya pun mampu berada di atas MA20. Kami perkirakan, posisi BUVA saat ini sedang berada pada bagian dari awal wave [iii] dari wave 5.
Buy on Weakness: 1,580-1,645
Target Price: 1,760, 1,900
Stoploss: below 1,500.

 

