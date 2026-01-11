Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Bisa Sentuh Level 9.000, Ini Saham yang Patut Dicermati

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |10:05 WIB
IHSG Pekan Depan Bisa Sentuh Level 9.000, Ini Saham yang Patut Dicermati
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di awal perdagangan pekan depan diprediksi tembus level 9.030–9.077. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di awal perdagangan pekan depan diprediksi tembus level 9.030–9.077. IHSG kemarin ditutup menguat 0,13% di level 8.936 dan didominasi tekanan jual yang relatif mengecil.

Tim riset MNC Sekuritas memaparkan proyeksi pergerakan IHSG untuk perdagangan besok, Senin (12/1/2026). Diprediksi IHSG akan kembali melanjutkan penguatan.

"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii], sehingga dapat dicermati area penguatan pada rentang 9.030–9.077," dikutip dari MNCS Daily Scope Wave, Minggu (11/1/2026).

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi.

"Waspadai adanya koreksi yang diperkirakan menguji 8.843–8.904," kata MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas menyebut IHSG berada di level support 8.867 dan 8.806, serta level resistance 8.996 dan 9.030 pada perdagangan esok hari. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

ARCI – Buy on Weakness
ARCI menguat 4,31% ke 1.695 dan disertai dengan munculnya volume pembelian; penguatannya pun masih bertahan di atas MA20. Posisi ARCI diperkirakan berada pada bagian wave 4 dari wave (C).

Buy on Weakness: 1.575–1.610

Target Price: 1.750, 1.950

Stoploss: di bawah 1.525

BBRI – Spec Buy
BBRI terkoreksi 0,81% ke 3.680 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Posisi BBRI diperkirakan berada pada awal wave (iii) dari wave [c].

Spec Buy: 3.630–3.650

Target Price: 3.780, 3.830

Stoploss: di bawah 3.590

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/278/3194608//ihsg-dyvr_large.jpg
Purbaya Yakin IHSG Tembus 10.000, OJK Ungkap Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/278/3194597//ihsg-bvCk_large.jpg
10 Saham yang Rugi Sepekan, dari MPXL hingga CBDK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/278/3194592//ihsg-uhCg_large.jpg
10 Saham Paling Cuan di Awal 2026, 3 Emiten Meroket 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/278/3194560//ihsg-lC7J_large.jpg
IHSG Sepekan Sempat Tembus Level 9.000, Kapitalisasi Pasar Rp16.301 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/278/3194475//ihsg_ditutup_menguat-tDKQ_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat ke 8.936 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/278/3194426//ihsg-eq19_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Dekati Level 9.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement