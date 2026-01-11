IHSG Pekan Depan Bisa Sentuh Level 9.000, Ini Saham yang Patut Dicermati

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di awal perdagangan pekan depan diprediksi tembus level 9.030–9.077. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di awal perdagangan pekan depan diprediksi tembus level 9.030–9.077. IHSG kemarin ditutup menguat 0,13% di level 8.936 dan didominasi tekanan jual yang relatif mengecil.

Tim riset MNC Sekuritas memaparkan proyeksi pergerakan IHSG untuk perdagangan besok, Senin (12/1/2026). Diprediksi IHSG akan kembali melanjutkan penguatan.

"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii], sehingga dapat dicermati area penguatan pada rentang 9.030–9.077," dikutip dari MNCS Daily Scope Wave, Minggu (11/1/2026).

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG masih berpotensi mengalami koreksi.

"Waspadai adanya koreksi yang diperkirakan menguji 8.843–8.904," kata MNC Sekuritas.

MNC Sekuritas menyebut IHSG berada di level support 8.867 dan 8.806, serta level resistance 8.996 dan 9.030 pada perdagangan esok hari. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

ARCI – Buy on Weakness

ARCI menguat 4,31% ke 1.695 dan disertai dengan munculnya volume pembelian; penguatannya pun masih bertahan di atas MA20. Posisi ARCI diperkirakan berada pada bagian wave 4 dari wave (C).

Buy on Weakness: 1.575–1.610

Target Price: 1.750, 1.950

Stoploss: di bawah 1.525

BBRI – Spec Buy

BBRI terkoreksi 0,81% ke 3.680 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Posisi BBRI diperkirakan berada pada awal wave (iii) dari wave [c].

Spec Buy: 3.630–3.650

Target Price: 3.780, 3.830

Stoploss: di bawah 3.590