Food Estate di Merauke, Menko Airlangga Sebut Tanahnya Lebih Baik dari Australia

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kualitas tanah di Merauke, Papua Selatan dinilai lebih unggul dibandingkan tanah di Australia untuk pengembangan sektor pertanian.

Pernyataan tersebut menurut Airlangga juga diakui oleh para peneliti dan ahli pertanian asal Australia. Airlangga mengatakan, keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan kawasan food estate berbasis pertanian modern di Merauke. Salah satu komoditas yang berpotensi dikembangkan adalah tebu, yang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku etanol.

"Untuk pengembangan food estate itu kita harus mendorong yang namanya modern farming. Nah modern farming tentu berbagai tantangan terjadi. Yang di Merauke salah satunya adalah untuk pengembangan tebu dan juga etanol," kata Airlangga di Menara Kadin, Jakarta pada Selasa (13/1/2026).

Dia menjelaskan, sejumlah pakar dari Australia menilai kondisi tanah di Merauke lebih baik dibandingkan dengan tanah di negara Kangguru. Dengan metode budidaya yang sama, Merauke dinilai mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.

"Berbagai ekspert dari Australia mengatakan tanah daripada di Merauke dibandingkan Australia itu lebih baik, sehingga mereka para ahli dari Australia juga percaya bahwa Merauke bisa dikembangkan menjadi lumbung pertanian, apalagi mereka percaya bahwa tebu adalah tanaman indigenous daripada Papua," jelasnya.