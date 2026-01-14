IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 9.028

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,89 persen ke 9.028 pada sesi I perdagangan hari ini Rabu (14/1/2026).

Total volume transaksi tercatat 37,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp16,4 triliun. Sebanyak 465 saham menguat, 230 saham melemah, dan 263 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 menguat 0,58 persen, indeks JII naik 1,09 persen, IDX30 menguat 0,30 persen, serta MNC36 menguat 0,23 persen.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral kompak menguat seperti energi, konsumer non siklikal, properti, keuangan, transportasi, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, dan industri.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS), PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), dan PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS).