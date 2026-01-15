Purbaya Disebut Temukan Data Uang Jokowi Ribuan Triliun di China, Kemenkeu: Hoaks

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menemukan data rekening milik mantan Presiden RI Joko Widodo senilai ribuan triliun rupiah di sebuah bank di China. Kemenkeu menyatakan informasi tersebut sepenuhnya merupakan berita bohong.

Melalui pernyataan resmi di akun media sosial PPID Kemenkeu, pihak kementerian memberikan klarifikasi tegas untuk meredam kegaduhan di tengah masyarakat.

"Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau Hoaks," tegas Kemenkeu dikutip Kamis (15/1/2026).

Kemenkeu mengimbau publik agar tidak mudah percaya dan lebih teliti dalam memverifikasi setiap informasi yang beredar, terutama yang mencatut nama pejabat negara demi tujuan yang tidak bertanggung jawab.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya," katanya.

Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya sebuah video di TikTok dengan narasi provokatif: "Purbaya temukan data uang Jokowi ribuan triliun disimpan di bank China karena maksa 3 periode ternyata ini jawabannya," katanya.