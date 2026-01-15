Viral Mata Uang Iran Kini Sentuh Nilai Tukar 0 Euro, Ini Faktanya

JAKARTA - Viral mata uang Iran kini sentuh nilai tukar 0 Euro. Mata uang nasional rial Iran mengalami depresiasi tajam hingga tidak bernilai terhadap euro dan tidak lagi dapat ditukarkan di negara-negara Uni Eropa. Diketahui satu rial Iran kini bernilai 0,00 Euro.

Dilansir dari PryamiyTV, Kamis (15/1/2026) 1 rial setara dengan 0,00000086 euro per 11 Januari 2026. Ini artinya, 1 euro bisa ditukar dengan 1.161.170 rial.

Sementara nilai rial terhadap dollar AS juga tak kalah buruknya. 1 rial setara dengan 0,0000010 dollar AS. Kondisi ini mengakibatkan inflasi di negara tersebut melampaui 40 persen.

Harga pangan meningkat lebih dari 60 persen, yang secara signifikan juga memengaruhi daya beli penduduk.

Melemahnya mata uang Iran terjadi di tengah protes massal, penindakan oleh pasukan keamanan, dan meningkatnya ketegangan internasional terkait Iran.

Dilansir Euronews, pada saat revolusi Iran tahun 1979, dolar AS setara dengan sekitar 70 rial Iran. Namun, pada tahun 2026, nilainya melonjak melewati 1,4 juta rial.

Maka itu, mata uang Iran telah kehilangan sekitar 20.000 kali nilainya selama empat dekade.

Pemerintah negara tersebut kerap menyalahkan sanksi global, inflasi, dan isolasi diplomatik atas melemahnya mata uang Iran.