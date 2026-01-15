Danantara Keluhkan Coretax, Purbaya Langsung Datangi Kantor Pandu Sjahrir

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi cepat keluhan terkait sistem perpajakan terbaru, Coretax. Setelah menerima aduan dari Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, Purbaya langsung melakukan kunjungan mendadak ke kantor Danantara untuk meninjau kendala teknis yang dialami.

Purbaya datang tidak sendirian. Ia membawa tim IT dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memastikan apakah masalah terletak pada sistem atau pada proses input data di internal Danantara.

"Siang tadi saya datang ke Kantor Danantara, saya dapat keluhan dari Pak Pandu Danantara, dia mengeluhkan beberapa masalah di sistem Coretax. Saya datang langsung ke kantor Danantara, saya juga bawa tim IT dari Pajak, ada juga dari Kantor Pajak," tulis Purbaya dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, Kamis (15/1/2026).

Dalam video kunjungannya, Purbaya menjelaskan alasan kehadirannya secara blak-blakan. Ia ingin memastikan kebenaran keluhan yang disampaikan pihak Danantara secara objektif.

"Kemarin Danantara komplain karena Coretax-nya nggak jalan. Saya mau lihat sini betul-betul nggak jalan, atau memang orang Danantara-nya nggak bisa memasukkan. Saya bawa tim IT, sama tim dari kantor KPP yang ke Danantara untuk membantu masukkan data-data itu. Saya mau lihat, konyol apa nggak Coretax-nya saya," ujar Purbaya dalam video tersebut.

Purbaya mengakui bahwa sistem Coretax memang masih dalam tahap penyempurnaan. Namun, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan sistem tersebut terus menunjukkan progres positif menuju arah yang lebih baik.

Menariknya, saat kunjungan berlangsung, Purbaya mengungkapkan bahwa Pandu Sjahrir sedang tidak berada di tempat. Padahal, menurut Purbaya, Pandu adalah sosok yang paling lantang mengeluhkan kendala sistem tersebut kepadanya.