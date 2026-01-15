Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Keluhkan Coretax, Purbaya Langsung Datangi Kantor Pandu Sjahrir

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |20:37 WIB
Danantara Keluhkan Coretax, Purbaya Langsung Datangi Kantor Pandu Sjahrir
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi cepat keluhan terkait sistem perpajakan terbaru, Coretax. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi cepat keluhan terkait sistem perpajakan terbaru, Coretax. Setelah menerima aduan dari Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, Purbaya langsung melakukan kunjungan mendadak ke kantor Danantara untuk meninjau kendala teknis yang dialami.

Purbaya datang tidak sendirian. Ia membawa tim IT dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta petugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memastikan apakah masalah terletak pada sistem atau pada proses input data di internal Danantara.

"Siang tadi saya datang ke Kantor Danantara, saya dapat keluhan dari Pak Pandu Danantara, dia mengeluhkan beberapa masalah di sistem Coretax. Saya datang langsung ke kantor Danantara, saya juga bawa tim IT dari Pajak, ada juga dari Kantor Pajak," tulis Purbaya dalam unggahan di akun TikTok pribadinya, Kamis (15/1/2026).

Dalam video kunjungannya, Purbaya menjelaskan alasan kehadirannya secara blak-blakan. Ia ingin memastikan kebenaran keluhan yang disampaikan pihak Danantara secara objektif.

"Kemarin Danantara komplain karena Coretax-nya nggak jalan. Saya mau lihat sini betul-betul nggak jalan, atau memang orang Danantara-nya nggak bisa memasukkan. Saya bawa tim IT, sama tim dari kantor KPP yang ke Danantara untuk membantu masukkan data-data itu. Saya mau lihat, konyol apa nggak Coretax-nya saya," ujar Purbaya dalam video tersebut.

Purbaya mengakui bahwa sistem Coretax memang masih dalam tahap penyempurnaan. Namun, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan sistem tersebut terus menunjukkan progres positif menuju arah yang lebih baik.

Menariknya, saat kunjungan berlangsung, Purbaya mengungkapkan bahwa Pandu Sjahrir sedang tidak berada di tempat. Padahal, menurut Purbaya, Pandu adalah sosok yang paling lantang mengeluhkan kendala sistem tersebut kepadanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195514//menkeu_purbaya-tFXm_large.jpg
Purbaya Disebut Temukan Data Uang Jokowi Ribuan Triliun di China, Kemenkeu: Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195344//menkeu_purbaya-7XE1_large.JPG
Purbaya Bakal Sikat Pemain Rokok Ilegal: Saya Hantam, Nggak Ada Ampun Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195329//menkeu_purbaya-1oKj_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Penggeledahan KPK di Kantor Pusat DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195322//menkeu_purbaya-HFGz_large.jpg
Buru 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Purbaya: 2 Raksasa Segera Disidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195307//purbaya-xtG9_large.jpg
Purbaya Ramal Rupiah Menguat 2 Minggu Lagi: Anda Enggak Usah Takut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194643//wakil_ketua_dpr_ri-8WDP_large.jpg
Momen Dasco Telepon Prabowo Sambungkan ke Purbaya di Rakor Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement