Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

1.000 Pelajar SLTA se-Indonesia Angkat Peran Ibu sebagai Pahlawan Keluarga lewat MVP PNM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |16:23 WIB
1.000 Pelajar SLTA se-Indonesia Angkat Peran Ibu sebagai Pahlawan Keluarga lewat MVP PNM
PNM kembali menyelenggarakan Madani Visual Parade (MVP). (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Di tengah riuh kreativitas anak-anak SMA yang hari ini tak lepas dari kamera ponsel dan konten visual di media sosial, PNM menghadirkan panggung yang membuat karya mereka punya arah dan arti yang lebih mendalam. Bukan sekadar lomba untuk jadi viral, melainkan ajakan untuk menyusun cerita tentang sosok paling dekat dalam hidup yakni ibu.

Lembaga keuangan plat merah yang berfokus untuk memberdayakan perempuan prasejahtera yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyelenggarakan Madani Visual Parade (MVP), lomba kreativitas video berskala nasional untuk jenjang SLTA dalam rangka memvisualisasikan tema “Ibuku Pahlawanku” sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh ibu di Indonesia.

Memasuki penyelenggaraan kedua, MVP kini diperluas, yang sebelumnya terbatas untuk pelajar SMK dengan hadiah puluhan juta, tahun ini terbuka untuk seluruh jenjang SLTA dengan total hadiah ratusan juta rupiah. Antusiasme peserta pun tinggi, tercatat 1.000 siswa-siswi dari 86 sekolah di seluruh Indonesia ikut ambil bagian.

Salah satu peserta MVP mengaku kompetisi ini membuatnya melihat konten dari sisi yang berbeda. “Biasanya kami bikin video supaya viral atau estetik. Tapi lewat MVP, kami belajar bikin konten yang punya makna, kayak refleksi tentang kota kami, tentang ibu kami, tentang hal-hal yang selama ini kami anggap biasa,” ucapnya.

Pesan ini juga menguat dalam rangkaian kegiatan untuk 10 finalis SLTA terbaik yang berhak mengikuti winner tour selama 3 hari 2 malam di Jakarta, mulai dari tur keliling kota, hingga mengikuti Sashiko Workshop.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/16/3195653//huawei_freeclip_2_tws_open_ear_premium-RJKM_large.jpg
HUAWEI FreeClip 2 Sudah Hadir, TWS Open-Ear Premium yang Stylish dan Nyaman Dipakai Seharian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/11/3195624//pegadaian_integrasikan_layanan_ke_dalam_tring_by_pegadaian-IqcZ_large.jpeg
Perkuat Transformasi Digital, Pegadaian Integrasikan Seluruh Layanan di Aplikasi Tring!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/1/3195516//pnm_journalists_photo_journey-FBaE_large.jpeg
12 Potret Terbaik Karya Jurnalis Nasional Menghiasi Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/11/3195451//tring_digital_lounge_pegadaian-DkeI_large.jpeg
Serunya Pengalaman Baru di Pegadaian Tring! Digital Lounge, Yuk Coba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/206/3195378//macam_betool_aja-PJFY_large.jpg
Film Komedi Romantis Macam Betool Aja Siap Tayang 12 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/298/3195282//tiket_pesawat_jakarta_singapore-CPgb_large.jpg
Kuliner Lezat dan Wajib Dicoba saat Liburan di Singapura, Wajib Masuk List!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement