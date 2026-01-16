Penumpang Padati Stasiun Gambir di Libur Isra Miraj, Tujuan Favorit Malang hingga Surabaya

JAKARTA - Kepadatan penumpang menuju luar Jakarta tampak di peron keberangkatan di Stasiun Gambir pada hari libur Isra Mi'raj, Jumat (16/1/2026). Kondisi ini sejalan dengan data pihak PT KAI yang menunjukkan layanan keberangkatan per hari ini mencapai 11.264 penumpang di stasiun tersebut.

Pantauan Okezone, sejumlah penumpang berbondong-bondong melewati pintu masuk keberangkatan. Masuk ke peron 4, tampak para penumpang menunggu kedatangan kereta, yang kebanyakan melayani tujuan sejumlah stasiun di Jawa Timur, seperti Stasiun Malang dan Stasiun Pasarturi Surabaya.

Di antara penumpang terlihat sejumlah anak-anak, yang menandakan mereka mengisi hari libur ke luar kota. Koper dan bawaan para penumpang menghiasi pemandangan di peron stasiun tersebut.

Beberapa penumpang ada yang menjadwalkan jauh hari, tapi ada pula yang liburan dadakan. Seperti Pitoyo (62) dan keluarganya, yang baru memesan tiket pada pagi hari. Dia bersama istri dan dua anaknya berangkat ke Surabaya dengan unit kereta Sembrani.

"Saya ke Surabaya dari Tangerang untuk liburan. Kembali lagi ke Tangerang Selasa (pekan depan)," kata Pitoyo sebelum keberangkatannya.