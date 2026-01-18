Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! Harga Emas Logam Mulia Diprediksi Naik Tembus Rp2.820.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |13:54 WIB
Siap-Siap! Harga Emas Logam Mulia Diprediksi Naik Tembus Rp2.820.000 per Gram
Siap-Siap! Harga Emas Logam Mulia Diprediksi Naik Tembus Rp2.820.000 per Gram (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas dunia dan logam mulia domestik diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan pada pekan depan. Ketegangan geopolitik yang meluas serta memanasnya perang dagang global menjadi motor utama yang mendorong investor memburu aset aman (safe haven).

Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memproyeksikan harga emas dunia yang ditutup pada level USD4.595 memiliki ruang penguatan yang lebar menuju rekor baru. Sejalan dengan itu, harga logam mulia di dalam negeri diperkirakan bakal mengekor kenaikan tersebut.

"Resistance kedua kemungkinan besar akan mengalami penguatan untuk harga emas dunia di 4.706, dolar per troy ounce. Logam mulianya di Rp2.820.000 per gram. Ya ingat ada kemungkinan besar harga logam mulia itu di Rp2.820.000," ujar Ibrahim Assuaibi dalam analisisnya, Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Ibrahim menggarisbawahi lima faktor utama yang akan menggerakkan pasar emas pekan depan. Penerapan bea masuk dumping Uni Eropa terhadap alumina China dan ancaman tarif 20 persen oleh AS terhadap Eropa terkait isu Greenland memicu ketidakpastian pasar.

Situasi Iran yang siaga perang serta serangan balasan Ukraina ke wilayah Rusia meningkatkan risiko global. Hadirnya kapal induk AS Abraham Lincoln di Timur Tengah menambah panas atmosfer geopolitik.

Bank sentral di berbagai kawasan, mulai dari China, India, hingga ASEAN, berlomba melakukan pembelian logam mulia secara masif sebagai cadangan di tengah kondisi "gawat".

Pemanggilan Jerome Powell oleh otoritas hukum AS dan spekulasi penurunan suku bunga menjelang masa pensiunnya terus membayangi pergerakan dolar.

Nilai tukar rupiah yang terus tertekan membuat harga beli logam mulia di pasar domestik menjadi lebih mahal.

Meskipun tren utama cenderung menguat, Ibrahim tetap memetakan area support sebagai langkah mitigasi jika terjadi koreksi teknis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/622/3196016/harga_emas-ROFU_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini, Termurah Rp1,3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195867/harga_emas_antam-rnl7_large.jpg
Daftar Harga Emas Antam pada 17 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195858/harga_emas_di_pegadaian-fgis_large.jpg
Harga Emas Pegadaian di Akhir Pekan: Galeri24 dan UBS Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/622/3195710/harga_emas-68C4_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 16 Januari Turun Rp6.000 Jadi Rp2.669.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195501/harga_emas_antam-uWiQ_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp10.000 Jadi Rp2.675.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195496/harga_emas_di_pegadaian-NrG6_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS dan Galeri24 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement