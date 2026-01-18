Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Danantara, Purbaya Siap Datangi Kantor-Kantor yang Keluhkan Coretax

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |16:31 WIB
Usai Danantara, Purbaya Siap Datangi Kantor-Kantor yang Keluhkan Coretax
Usai Danantara, Purbaya Siap Datangi Kantor-Kantor yang Keluhkan Coretax (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem Coretax sudah berangsur membaik. Purbaya akan mendatangi kantor-kantor yang masih menemukan persoalan dari sistem tersebut.

Hal ini dikatakan Purbaya usai mendatangi kantor Danantara setelah mendapatkan keluhan mandeknya sistem Coretax. Purbaya menyebut, untuk masalah yang terjadi di Danantara sudah teratasi.

"Jadi saya lihat masalahnya di mana, enggak berapa kelihatan waktu itu. Sudah diberesin dia," kata Purbaya di Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta Timur, Minggu (18/1/2026).

Purbaya akan turun langsung melakukan pengawasan terhadap sistem ini. Bahkan, dia akan melakukan peninjauan langsung ke kantor-kantor terkait apabila ditemukan kendala.

"Jadi kan saya lihat ke depan kalau ada soal-soal yang besar lagi, saya akan datangin kantor-kantor kalau ada. Yang kecil mungkin saya akan datang kalau ada yang komplain. Harusnya sudah membaik sih (sistem Coretax)," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

(Dani Jumadil Akhir)
