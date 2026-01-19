Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Prabowo Usulkan Wamenkeu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |16:40 WIB
Ini Alasan Prabowo Usulkan Wamenkeu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Ini Alasan Prabowo Usulkan Wamenkeu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, usulan ini usai salah satu Deputi Gubernur BI Juda Agung mengundurkan diri.

"Jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur, yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,” kata Prasetyo kepada awak media saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo memastikan bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk melakukan uji kompetensi atau fit and proper test. 

Setidaknya ada tiga nama yang diusulkan termasuk Thomas Djiwandono meski belum bisa dijabarkan secara rinci.

"Ada beberapa nama dan yang salah satu nama diusulkan memang pak Wamenkeu Pak Tommy," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

