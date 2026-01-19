Prabowo Ajukan 3 Calon Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Masuk Daftar

Presiden Prabowo Subianto mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, salah satunya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa pengajuan calon tersebut dilakukan menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung.

“Jadi, berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, harus dilanjutkan dengan proses pengisian jabatan yang ditinggalkan,” kata Prasetyo.

Prasetyo pun memastikan bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI untuk melakukan uji kompetensi atau fit and proper test. Setidaknya ada tiga nama yang diusulkan, meski belum bisa dijabarkan secara rinci.