HOME FINANCE HOT ISSUE

Temukan Kecurigaan, Purbaya Pantau Rekening Pejabat Kemenkeu hingga Eselon III

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:39 WIB
Temukan Kecurigaan, Purbaya Pantau Rekening Pejabat Kemenkeu hingga Eselon III
Temukan Kecurigaan, Purbaya Pantau Rekening Pejabat Kemenkeu hingga Eselon III (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki kewenangan untuk memantau aktivitas rekening seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Hal ini juga dijadikan sebagai salah satu instrumen pertimbangan dalam proses rotasi kepemimpinan.

Fokus pemeriksaan saat ini diarahkan kepada pejabat hingga level eselon III, terutama bagi mereka yang masuk dalam bursa promosi jabatan.

"Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon tiga, karena yang mau naikkan yang di situ. Nanti kalau yang di bawahnya mau naik ya tetap kita lihat lagi," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Berdasarkan peninjauan terhadap saldo tabungan selama beberapa tahun terakhir, Purbaya menyebut belum menemukan adanya anomali atau lonjakan dana yang mencurigakan secara drastis.

Dia mengungkapkan bahwa para pengelola keuangan negara kemungkinan memang memiliki kemampuan manajemen keuangan yang sangat baik.

Namun, di sisi lain, ia juga mengapresiasi jika konsistensi saldo tersebut merupakan cerminan dari kinerja yang profesional dan bersih.

 

