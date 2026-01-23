Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI, Ini Respons Ketua LPS

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu buka suara terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut Anggito, sosok yang akrab disapa Tommy tersebut memiliki integritas profesional yang tinggi, meski memiliki latar belakang sebagai petinggi partai politik.

Berdasarkan pengalaman bekerja sama di Kementerian Keuangan, Anggito menegaskan bahwa Tommy selalu memisahkan kepentingan politik dengan tugas negara secara tegas.

"Saya cukup lama bekerja sama dengan Pak Tommy, beliau sangat profesional meskipun labelnya pada waktu itu, label dari partai politik. Tetapi saya tidak pernah mendengar satu kata pun ataupun satu tindakan tindakan yang mengatasnamakan," ungkap Anggito dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Selain Thomas Djiwandono, Anggito juga memberikan apresiasi terhadap dua kandidat lainnya yang diusulkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Presiden Prabowo Subianto, yakni Dicky Kartikoyono dan Solihin M Juhro. Ia menilai seluruh calon merupakan figur kompeten yang sudah lama ia kenal rekam jejaknya.

"Jadi saya cukup yakin ketiga calon yang diajukan oleh Pak Gubernur dan oleh Bapak Presiden ke DPR itu adalah orang-orang yang profesional. Jadi itu saja pegangan saya, dan saya kira saya cukup yakin dan saya sudah cukup lama mengenal mereka bertiga," jelas Anggito.