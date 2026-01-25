Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gen Z Disiapkan Masuk Dunia Kerja Sektor Energi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |10:00 WIB
Gen Z Disiapkan Masuk Dunia Kerja Sektor Energi
Gen Z Disiapkan Masuk Dunia Kerja Sektor Energi (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Generasi muda Gen Z disiapkan masuk dunia kerja sektor energi. Tantangan sektor energi ke depan membutuhkan talenta muda yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga siap secara mental, keterampilan dan pemahaman industri sejak di bangku kuliah.

"Indonesian Petroleum Association (IPA) merupakan wadah para pelaku industri sektor energi untuk saling bertukar informasi dan menjembatani antara pemerintah dengan pelaku industri," kata Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong dalam Talkshow Energy Connect 5.0 seperti dikutip dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah nyata dalam menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja sektor energi yang semakin kompleks dan strategis.

Chairperson IPA Convex 2026 Hariadi Budiman menekankan bahwa sektor energi memiliki karakter industri yang sangat spesifik dan tidak bisa dipelajari hanya dari ruang kelas.

"Di mana ada sumber daya energi, di situ lah harus diolah dengan nilai komersial yang baik. Setiap kilang dirancang untuk muatan dan kapasitas oil dan gas tertentu dengan spesifikasi khusus," katanya.

 

