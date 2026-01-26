Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasar Game Indonesia Rp41,9 Triliun, Mayoritas Masih Dikuasai Asing

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |11:53 WIB
Pasar Game Indonesia Rp41,9 Triliun, Mayoritas Masih Dikuasai Asing
Pasar game di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. (Foto: Okezone.com/Kemendag)
JAKARTA - Pasar game di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Nilai pasar game nasional mencapai USD2,5 miliar atau setara Rp41,9 triliun.

Berdasarkan Agate Whitepaper 2025, Indonesia bahkan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari sisi jumlah unduhan game. Selain itu, jumlah pemain game di Tanah Air mencapai lebih dari 192 juta gamer, atau sekitar 43 persen dari total pemain game di Asia Tenggara.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri, menjelaskan industri game merupakan sumber kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang memiliki rantai nilai ekonomi panjang.

Monetisasi industri game tidak hanya terbatas pada penjualan game atau isi ulang (top-up), tetapi juga mencakup berbagai sektor turunan seperti merchandise, komik, animasi, hingga kolaborasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ritel.

“Dalam konteks perdagangan, game merupakan komoditas kreatif yang mampu menggerakkan berbagai subsektor ekonomi, sekaligus membuka peluang ekspor berbasis kekayaan intelektual Indonesia,” ujar Wamendag Roro dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Meski demikian, besarnya potensi pasar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengembang game lokal. Saat ini, nilai pasar game asing di Indonesia masih lebih besar dibandingkan game buatan dalam negeri.

Menurut Wamendag Roro, tantangan utama yang dihadapi pengembang game nasional bukan terletak pada kualitas maupun kreativitas produk. Kendala justru berada pada keterbatasan akses terhadap etalase digital, visibilitas, distribusi, serta pengembangan mekanisme monetisasi yang sesuai dengan karakter konsumen Indonesia.

 

Halaman:
1 2
