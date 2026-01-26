Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Calon Deputi Gubernur BI Dicky Kartikoyono Ungkap Strategi Stabilkan Rupiah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |16:33 WIB
Calon Deputi Gubernur BI Dicky Kartikoyono Ungkap Strategi Stabilkan Rupiah
Calon Deputi Gubernur BI Dicky Kartikoyono Ungkap Strategi Stabilkan Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengatakan, kredibilitas kebijakan moneter menjadi faktor utama dalam menjaga ekspektasi pasar dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Menurutnya, persepsi risiko investor terhadap perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh keyakinan pasar terhadap arah kebijakan BI.

Dia menjelaskan, saat ini pasar sangat memperhatikan yield differential atau selisih imbal hasil aset domestik dibandingkan negara lain. Selisih tersebut menjadi faktor penentu apakah dana asing akan masuk (capital inflow) atau justru keluar (capital outflow) dari pasar keuangan Indonesia.

"Kalau mereka melihat cukup kompetitif, mereka akan menjadi capital inflow. Tapi kalau belum cukup kompetitif, sementara DXY dan dolar AS menguat, tentu mereka akan melarikan modalnya ke tempat yang lebih menguntungkan," ujarnya dalam RDPU Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).

Dalam kondisi tersebut, Dicky menilai BI memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi seluruh instrumen kebijakan yang tersedia, tidak hanya mengandalkan intervensi di pasar valas.

 

Halaman:
1 2
