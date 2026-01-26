Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Respons Purbaya soal  Di-Noel-Kan: Noel Terima Duit, Saya Enggak!

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |18:48 WIB
Respons Purbaya soal  Di-Noel-Kan: Noel Terima Duit, Saya Enggak!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal pernyataan Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Emmanuel Ebenezer atau Noel, yang menyebut Purbaya bakal dihadapkan kasus korupsi. Noel mengistilahkan Purbaya bakal di-Noelkan, yang merujuk menjadi pelaku perkara bancakan.

"Oh biar aja, yang penting saya tidak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia," tanya retoris Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menekankan perkara korupsi bisa terjadi apabila pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk hal menyimpang, termasuk menerima uang yang menjadi kick back dari tindakan korupsi. Katanya, dia cukup nyaman dengan posisinya sebagai Menkeu sehingga tak tergoda untuk korup.

Dia juga menanggapi pernyataan Noel soal kerja-kerja Purbaya yang bersinggungan dengan kepentingan pihak-pihak yang disebut Noel sebagai bandit.

"Karena saya tidak terima duit. Gaji saya gede di sini, cukup. Saya tidak tau kenapa Pak Noel ngomong seperti itu," ujar Purbaya.

"Mungkin dia sebel sama saya juga, saya tidak tahu. Tapi, case (menjadi pelaku korupsi) seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi. Kecuali saya mulai terima uang di luar gaji," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
