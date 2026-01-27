Advertisement
HOME FINANCE

Rayakan HUT ke-19, Hypernet Technologies Siap Bangkit dengan Semangat Rise in Rhythm

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |11:15 WIB
Rayakan HUT ke-19, Hypernet Technologies Siap Bangkit dengan Semangat Rise in Rhythm
Hypernet Technologies rayakan HUT ke-19 tahun dengan semangat Rise in Rhythm. (Foto: dok Hypernet Technologies)
JAKARTA - Memasuki usia ke-19 tahun, Hypernet Technologies menandai perjalanan panjang yang penuh dengan transformasi dan adaptasi. Tahun ini, Hypernet Technologies mengusung tema ‘Rise in Rhythm’ yang menjadi refleksi tentang bagaimana perusahaan terus bergerak beriringan dengan seluruh karyawan, pelanggan, dan mitra menuju masa depan bisnis yang lebih tangguh dan berdaya saing lewat teknologi.

Menurut VP of Brand and Marketing Oktaviani Handojo, tema ini tak hanya menjadi slogan perayaan biasa melainkan menjadi pengingat bahwa kekompakan dan kolaborasi adalah kunci kebangkitan dalam menghadapi setiap tantangan bisnis.

“Tema ‘Rise in Rhythm’ ini memang dipilih karena menunjukan bahwa kami berjalan bersama-sama secara beriringan. Kami percaya bahwa kemajuan perusahaan tidak bisa dicapai sendiri, tapi harus melalui langkah yang seirama dan saling menguatkan satu sama lain,” ujarnya.

Hypernet Technologies tak dimulai di gedung-gedung menjulang dengan ratusan karyawan. Sebaliknya, Hypernet Technologies dimulai di warung internet (warnet) kecil dengan segelintir karyawan.

Dengan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, Hypernet Technologies terus mengalami perubahan. Dari warung internet, lalu berubah menjadi Internet Service Provider (ISP), dan berakhir menjadi Managed Service Provider (MSP) yang kini menangani lebih dari 4700 pelanggan di berbagai sektor usaha. 

