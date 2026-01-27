Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Thomas Djiwandono Ikuti Jejak Darmin Nasution dan Agus Martowardojo

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |08:00 WIB
Thomas Djiwandono Ikuti Jejak Darmin Nasution dan Agus Martowardojo
Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Pemilihan ini dinilai wajar dan sah secara aturan. 

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, Thomas mengikuti jejak Darmin Nasution dan Agus Martowardojo yang juga berasal dari Kementerian Keuangan dan dipercaya menempati posisi strategis di Bank Indonesia.

“Kalau melihat sejarahnya, ini bukan hal baru. Dulu Darmin Nasution dan Agus Martowardojo juga berasal dari Kemenkeu dan bisa menjalankan perannya di BI dengan baik. Jadi, Thomas Djiwandono mengikuti jejak pendahulunya,” ujar Ujang, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Founder Literasi Politik Indonesia (LPI) ini menegaskan, secara regulasi tidak ada aturan yang dilanggar dalam pengangkatan Deputi Gubernur BI. Prosesnya telah melalui mekanisme konstitusional dengan melibatkan DPR, sehingga legitimasi jabatan Thomas Djiwandono tidak dapat dipersoalkan.

“Prosesnya jelas dan sesuai aturan. Selama mekanisme dijalankan sebagaimana mestinya, maka pengangkatan itu sah secara hukum,” katanya.

Ia menilai, polemik yang berkembang justru lebih banyak dipicu oleh prasangka politik ketimbang kajian objektif terhadap aturan dan kapasitas calon pejabat. Padahal, menurut Ujang, seharusnya menjadi fokus adalah kemampuan dan rekam jejak.

“Yang perlu dilihat itu kapasitas dan rekam jejaknya. Selama menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas mampu menjawab berbagai keraguan publik dengan kerja nyata dan kebijakan yang terukur,” ujar Ujang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197767//paripurna-9Fpy_large.jpg
Thomas Djiwandono Disahkan Jadi Deputi Gubernur BI di Rapat Paripurna Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197732//menkeu_purbaya-7f8n_large.JPG
Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Pesan Menkeu Purbaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197730//dpr_ri-MeVl_large.JPG
Rupiah Menguat ke Rp16.782, DPR: Efek Positif Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197708//deputi_bank_indonesia-rnPw_large.jpg
Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ini Profilnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197706//deputi_bank_indonesia-cK14_large.JPG
Sebelum Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Tekankan Perbedaan Sinergi Pertumbuhan Ekonomi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197694//deputi_bank_indonesia-MOFg_large.JPG
Tok! DPR Resmi Pilih Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement