Pesan Purbaya ke Investor: Jangan Takut Investasi di Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak investor untuk tetap percaya diri menanamkan modal di Indonesia. Ia menilai prospek ekonomi nasional masih sangat kuat.

Salah satu indikator dari cerahnya ekonomi Indonesia adalah dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Kalau Anda investor suka bermain di pasar saham, jangan takut walaupun kemarin turun pasti naik lagi. Karena pada dasarnya IHSG adalah arah ekonomi kita,” kata Purbaya Purbaya di Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia mengingatkan bahwa target-target IHSG yang dulu dianggap terlalu optimistis, kini mulai terbukti. Bahkan, ia menyebut potensi kenaikan IHSG dalam jangka panjang masih sangat besar.

Purbaya menceritakan pengalamannya saat pernah menyampaikan proyeksi IHSG di level 9.000, yang kala itu banyak pihak yang meragukan dan bahkan menertawakannya. Namun, kenyataannya IHSG sudah sempat menembus level tersebut.

Hal serupa juga terjadi ketika ia menyebut dalam satu siklus 10 tahun, IHSG berpotensi naik hingga empat kali lipat dari level saat ini.

“Kalau sekarang di 8.000-an ya 32.000 itu. Lebih diketawain juga. Tapi Anda boleh ngetawain, tapi jangan lupa investasi. Nanti nyesel,” ujarnya.