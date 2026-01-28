Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Akan Penuhi Permintaan MSCI Sebelum Mei 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |19:40 WIB
BEI Akan Penuhi Permintaan MSCI Sebelum Mei 2026
BEI Akan Penuhi Permintaan MSCI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menargetkan permintaan lembaga indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International) terkait data perusahaan tercatat di Indonesia akan rampung sebelum bulan Mei 2026 mendatang.

Dia menjelaskan, salah satu permintaan MSCI adalah kelengkapan dan transparansi data terkait porsi kepemilikan saham antara pemegang perorangan dan non perorangan di sebuah perusahaan tercatat. Sebab jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, saham di Indonesia terancam turun kasta dari emerging market menjadi frontier market.

"Kita sudah sampaikan, kalau data yang mereka harapkan itu tidak terpenuhi sampai dengan transparansi itu ya mereka kan transparansi dipenuhi sampai dengan bulan Mei mereka akan menurunkan peringkat kita dari emerging market menjadi front end market," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (28/1/2026).

Iman mengatakan pihaknya akan menjalin diskusi lebih jauh dengan MSCI terkait permintaan data-data yang dibutuhkan untuk memberikan penilaian terhadap suatu perusahaan tercatat di Indonesia.

"Kita sedang formulasikan, apa yang bisa kita berikan. Nah ini yang nanti diskusi itu akan berjalan sampai dengan kita harapkan sebelum bulan Mei," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menambahkan, pihaknya akan memperbaharui aturan terkait transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Hal ini menyusul permintaan data yang mendetail dari indeks global MSCI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/278/3198132/bei-aQ3v_large.JPG
Respons BEI Usai Pelemahan IHSG: Investor Panic Selling Pasca Pengumuman MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193159/menkeu_purbaya-fjrq_large.jpg
Pesan Purbaya Jelang Pergantian Direksi BEI: Harus Berani Berantas Penggoreng Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193147/menkeu_purbaya-2sru_large.jpeg
Prabowo Batal Buka Perdagangan Bursa 2026, Purbaya: Presiden Lagi di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192605/bei-tMhw_large.JPG
BEI Catat 26 Perusahaan Gelar IPO pada 2025, Dana yang Dihimpun Capai Rp 18,11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192601/bei-AziW_large.JPG
Bos BEI Sebut IHSG Cetak Rekor 24 Kali di 2025, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp16.000 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement