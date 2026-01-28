Perluas Layanan Maritim, RI Perkuat Kerja Sama dengan Otoritas China

JAKARTA – Indonesia berupaya memperluas layanan maritim di kancah internasional, salah satunya melalui kunjungan resmi ke otoritas keselamatan maritim China. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang sertifikasi dan survei kapal sekaligus meningkatkan dukungan bagi operator maritim yang beroperasi di pasar global.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menjelaskan kunjungan bersama delegasi ini membahas persiapan pembukaan unit layanan di Cina, termasuk peluang kerja sama dalam penyelenggaraan layanan klasifikasi dan penguatan dukungan terhadap keselamatan maritim.

"Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi BKI untuk memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan dukungan teknis kepada pelanggan di kawasan Asia dan pasar global," ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Bersama Maritime Safety Administration of the People's Republic of China, BKI memperkuat kerja sama di bidang survei dan sertifikasi kapal serta meningkatkan dukungan bagi pengguna jasa yang beroperasi di pasar internasional.

Pembukaan layanan di Cina diharapkan memperkuat peran BKI dalam mendukung keselamatan maritim sekaligus meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan bagi pengguna jasa internasional. Kehadiran BKI di pusat aktivitas maritim global penting untuk memastikan layanan yang responsif dan sesuai kebutuhan industri.