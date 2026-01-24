Keselamatan dan Mutu Pelayaran RI Kini Diakui Internasional

Keselamatan dan mutu pelayaran Indonesia pun kini diakui internasional. (Foto :okezone.com/Pelindo)

JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmen pemenuhan standar mutu internasional dalam jasa klasifikasi dan statutoria sebagaimana ditetapkan oleh International Association of Classification Societies (IACS). Keselamatan dan mutu pelayaran Indonesia pun kini diakui internasional.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mendapatkan Statement of Compliance (SoC) atas sistem manajemen mutu setelah menyelesaikan kegiatan audit yang dilakukan oleh SGS China. SoC merupakan pernyataan resmi atas kepatuhan suatu organisasi terhadap standar operasional yang berlaku.

SoC ini diberikan setelah perusahaan dinyatakan menyelesaikan audit menyeluruh terhadap sistem manajemen mutu sesuai skema International Association of Classification Societies Quality System Certification Scheme (IACS QSCS).

"Pencapaian tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan klasifikasi dan keselamatan pelayaran," ujar Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto, Sabtu (24/1/2026).

Audit mencakup pemeriksaan penerapan sistem manajemen mutu di kantor pusat dan kantor cabang (office audit), serta penilaian pelaksanaan layanan pada proyek tertentu dari awal hingga akhir atau Vertical Contract Audit (VCA), guna memastikan konsistensi pelaksanaan layanan.

Proses audit dilakukan oleh SGS China sebagai lembaga sertifikasi yang diakui oleh IACS untuk menilai kesesuaian sistem manajemen mutu terhadap persyaratan yang berlaku.