Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim Ingin Industri Galangan Kapal RI Dibangkitkan Bisa Dongkrak Ekonomi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:13 WIB
Hashim Ingin Industri Galangan Kapal RI Dibangkitkan Bisa Dongkrak Ekonomi
Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo mengatakan industri galangan kapal di berbagai negara memiliki potensi besar. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong kebangkitan industri galangan kapal dan pelayaran nasional. Sektor ini dianggap sebagai salah satu sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, industri galangan kapal di berbagai negara memiliki potensi besar karena bersifat padat karya dan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, baik bagi pekerja galangan maupun pelaut.

"Kita lihat bahwa ini ada kesempatan agar industri galangan kapal dan pelayaran menjadi salah satu sektor pendongkrak pertumbuhan ekonomi," kata Hashim dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Kamis (10/2/2026).

Hashim menyebut telah tercapai konsensus dan kesepahaman bersama antara Kadin dan pemerintah terkait dukungan konkret bagi industri tersebut. Salah satu bentuk dukungannya adalah kemudahan bagi galangan kapal dan industri pelayaran dalam membangun kapal-kapal di dalam negeri.

"Menteri Keuangan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan industri pelayaran yang membangun kapal-kapal di dalam negeri," lanjutnya.

Dijelaskan, kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan bea masuk hingga 0 persen untuk sejumlah komponen, serta pemberian insentif bagi pihak yang memesan atau membeli kapal baru buatan dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan bahwa industri galangan kapal memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200590//anindya_bakrie-souS_large.jpg
Ketum Kadin: ABAC 2026 Jadi Kunci Dorong Investasi dan Perdagangan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200114//kadin-WUvQ_large.jpg
RI dan Kanada Sepakat Bentuk Pelaku UMKM Berdaya Saing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199921//ketum_kadin-QMpI_large.jpg
ABAC 2026 Digelar di Indonesia, Ini Strategi Kadin Kejar Target Investasi USD60 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199919//kadin_dan_kemlu-5CaL_large.jpg
Gandeng Kemlu, Kadin Targetkan Perdagangan Lampaui USD50 Miliar di 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199641//hashim-xkW9_large.jpg
Hashim Ungkap Investor Asing Minati PLTN 7 Gigawatt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199194//kadin-y7qe_large.jpg
Pengusaha 21 Negara Berkumpul di Jakarta, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement