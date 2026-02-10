Hashim Ingin Industri Galangan Kapal RI Dibangkitkan Bisa Dongkrak Ekonomi

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo mengatakan industri galangan kapal di berbagai negara memiliki potensi besar. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong kebangkitan industri galangan kapal dan pelayaran nasional. Sektor ini dianggap sebagai salah satu sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, industri galangan kapal di berbagai negara memiliki potensi besar karena bersifat padat karya dan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, baik bagi pekerja galangan maupun pelaut.

"Kita lihat bahwa ini ada kesempatan agar industri galangan kapal dan pelayaran menjadi salah satu sektor pendongkrak pertumbuhan ekonomi," kata Hashim dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Kamis (10/2/2026).

Hashim menyebut telah tercapai konsensus dan kesepahaman bersama antara Kadin dan pemerintah terkait dukungan konkret bagi industri tersebut. Salah satu bentuk dukungannya adalah kemudahan bagi galangan kapal dan industri pelayaran dalam membangun kapal-kapal di dalam negeri.

"Menteri Keuangan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada galangan kapal dan industri pelayaran yang membangun kapal-kapal di dalam negeri," lanjutnya.

Dijelaskan, kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan bea masuk hingga 0 persen untuk sejumlah komponen, serta pemberian insentif bagi pihak yang memesan atau membeli kapal baru buatan dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan bahwa industri galangan kapal memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional.