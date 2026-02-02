Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha 21 Negara Berkumpul di Jakarta, Ini yang Dibahas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |21:06 WIB
Pengusaha 21 Negara Berkumpul di Jakarta, Ini yang Dibahas
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) 2026 siap digelar di Indonesia. (Foto: Okezone.com/ABAC)
A
A
A

JAKARTA - Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) 2026 siap digelar di Indonesia. Jakarta akan menjadi tuan rumah pelaksanaan ABAC Meeting I yang berlangsung pada 7-9 Februari mendatang.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa ABAC merupakan dewan penasihat bisnis APEC yang diisi oleh perwakilan pengusaha dari setiap ekonomi anggota. Dari total 21 negara APEC, masing-masing diwakili oleh tiga pelaku usaha, yang juga akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pemimpin ekonomi APEC, khususnya terkait keterbukaan ekonomi, konektivitas, dan sinergi antarnegara.

Shinta menuturkan, ABAC 2026 menjadi momentum istimewa karena mengusung tema besar openness, connectivity, dan synergy. Tema ini mencerminkan kebutuhan global akan keterbukaan antar-ekonomi, penguatan konektivitas, serta sinergi kerja sama lintas negara.

"Tahun ini istimewa, jadi tema yang diangkat juga openness, connectivity, dan synergy. Ini mungkin tema global yang selalu relevan saat ini, yaitu mengenai openness," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, ABAC 2026 akan membahas berbagai isu strategis melalui sejumlah working group. Working group pertama adalah Regional Economic Integration, yang fokus pada penguatan arsitektur ekonomi terbuka, perluasan akses, serta pembukaan peluang baru.

Kelompok ini juga membahas perdagangan masa depan, termasuk peran ekonomi digital dan ekonomi hijau dalam integrasi ekonomi regional.

Working group kedua adalah Sustainability, yang menjadi salah satu fokus utama tahun ini. Isu yang dibahas meliputi ketahanan pangan dan agritech, inclusive healthcare, pertambangan berkelanjutan, serta just energy transition.

Sementara itu, working group ketiga adalah Digital and Innovation, yang menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), dampak AI terhadap masa depan pekerjaan (future of work), keamanan siber, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi digital.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ekonomi Kadin ABAC APEC APEC 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199137//ketua_kadin-O4VP_large.jpg
Isu Saham Gorengan Jadi Sorotan, Ketum Kadin: Pentingnya Edukasi Investor Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/320/3198895//apec_2026-ltdx_large.jpg
Jelang APEC 2026, RI–China Perluas Kerja Sama Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/320/3198850//menkeu_purbaya-0igT_large.jpg
Kejar Target Ekonomi 6 Persen, Purbaya Siap Tagih Hadiah ke Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/455/3197590//content_creator-YZ0l_large.jpg
Libatkan Korea dan Eropa, RI Perkuat Ekonomi Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196641//tekstil-PZ6W_large.jpg
Danantara Bentuk BUMN Tekstil, Kadin Minta Impor Bahan Baku Dikurangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195749//kadin-lsrD_large.jpg
Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement