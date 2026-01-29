Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Trading Halt, OJK Langsung Berkantor di BEI Mulai Besok

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |15:40 WIB
IHSG Trading Halt, OJK Langsung Berkantor di BEI Mulai Besok
Ketua OJK Mahendra Siregar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya akan mulai berkantor di Bursa Efek Indonesia mulai besok, Jumat 30 Januari 2026. Hal ini dalam rangka mengawal reformasi pasar modal yang menjadi perhatian pemerintah.

"Kami fokus adalah reformasi, perbaikan seluruhnya, dan berjalan cepat tepat, dan efektif. Maka untuk memastikan hal itu, mulai besok kami akan berkantor di sini (BEI)," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).

Mahendra mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan stakeholders Pemerintah untuk membahas berbagai strategi reformasi pasar modal di Indonesia. Tujuan yang akan dicapai menyangkut transparansi, dan perbaikan tata kelola untuk perkembangan pasar modal.

"Semua mendukung penuh langkah-langkah reformasi dan perbaikan, jadi solid, semua mendukung hal itu, karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa bursa efek indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara," tambahnya.

Menurtnnya, transparansi menjadi modal penting dalam mendukung perkembangan pasar modal. Harapannya dengan berkantornya OJK di Gedung BEI, bisa meningkatkan transparansi dan kepercayaan para investor terhadap pasar modal RI.

"Semua solid mendukung perkembangan, penguatan, dan pendalaman pasar. Itu kunci dasarnya ada di reformasi, yang memperbaiki transparansi dan integritas," kata Mahendra.

Sekedar informasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penghentian sementara 2 hari berturut-turut pada tanggal 27 dan 28 Januari 2026. Hal ini dipicu oleh penurunan tajam IHSG hingga 8 persen di kedua hari tersebut.

 

