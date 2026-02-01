Rosan Sebut Sinyal Positif dari Investor Asing, Pasar Diproyeksi Rebound Besok

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani optimistis pasar saham domestik akan dibuka menguat pada perdagangan Senin (2/2/2026) besok.

Dia mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan para investor global dalam beberapa hari terakhir dan menyebut bahwa respons investor asing terhadap sejumlah kebijakan dan reformasi pasar modal yang tengah disiapkan pemerintah terbilang positif.

"Saya meyakini market penerimaannya akan positif juga karena saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti dan mereka memberikan signal yang positif karena beberapa reform yang akan dilakukan ini," katanya saat dijumpai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

Rosan mengatakan, salah satu poin yang diapresiasi investor global adalah kebijakan peningkatan free float saham menjadi 15%. Namun demikian, Rosan mengungkapkan adanya masukan lanjutan dari investor terkait aspek keterbukaan kepemilikan saham.

Saat ini, keterbukaan investor diwajibkan bagi kepemilikan di atas 5%.