Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rosan Sebut Sinyal Positif dari Investor Asing, Pasar Diproyeksi Rebound Besok 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |17:42 WIB
Rosan Sebut Sinyal Positif dari Investor Asing, Pasar Diproyeksi Rebound Besok 
BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani optimistis pasar saham domestik akan dibuka menguat pada perdagangan Senin (2/2/2026) besok.

Dia mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan para investor global dalam beberapa hari terakhir dan menyebut bahwa respons investor asing terhadap sejumlah kebijakan dan reformasi pasar modal yang tengah disiapkan pemerintah terbilang positif.

"Saya meyakini market penerimaannya akan positif juga karena saya pun berbicara dalam dua hari terakhir ini dengan para investor luar. Responnya mereka juga memahami, mengerti dan mereka memberikan signal yang positif karena beberapa reform yang akan dilakukan ini," katanya saat dijumpai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).

Rosan mengatakan, salah satu poin yang diapresiasi investor global adalah kebijakan peningkatan free float saham menjadi 15%. Namun demikian, Rosan mengungkapkan adanya masukan lanjutan dari investor terkait aspek keterbukaan kepemilikan saham.

Saat ini, keterbukaan investor diwajibkan bagi kepemilikan di atas 5%. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198880/bei-hrQt_large.jpg
Masuk BEI, Danantara Akan Hitung Porsi Saham Usai Demutualisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198859/bei-sWlL_large.jpg
DPR Tegaskan OJK dan BEI Jaga Kepercayaan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198851/saham-YnbB_large.jpg
Ditanya soal Saham Prospektif, Ini Jawaban Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198357/ihsg-iApo_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Aturan Demutualisasi BEI, Rampung Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198339/ketua_ojk_mahendra_siregar-3ENv_large.jpg
IHSG Trading Halt, OJK Langsung Berkantor di BEI Mulai Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198334/bei-QwKd_large.jpg
BEI Akan Revisi Aturan Free Float 15 Persen, Berlaku Emiten Baru Maupun Eksisting
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement