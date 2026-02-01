Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Info Terbaru Cara Tracking Klaim BPJS Ketenagakerjaan 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |21:16 WIB
Info Terbaru Cara Tracking Klaim BPJS Ketenagakerjaan 2026 
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Info terbaru cara tracking klaim BPJS Ketenagakerjaan 2026. Beberapa layanan BPJS ketenagakerjaan kini bisa diakses secara online cukup lewat layar handphone. 

Di mana agar tidak perlu datang ke kantor, peserta dianjurkan untuk mengecek status klaim BPJS Ketenagakerjaan secara online melalui aplikasi JMO. 

Dengan aplikasi ini, proses pemantauan klaim menjadi lebih praktis dan efisien. 

Berikut ulasan lengkap mengenai syarat klaim BPJS Ketenagakerjaan serta cara tracking status klaim JHT di aplikasi JMO.

Syarat Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Dikutip laman resmi bpjsketenagakerjaan.go.id, Minggu (1/2/2026) sebelum melakukan cek status klaim di aplikasi JMO, peserta wajib memenuhi syarat pengajuan klaim.

Untuk mengajukan klaim terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu status kepesertaan dan kelengkapan dokumen.

 

Halaman:
1 2
