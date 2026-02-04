Viral! Uang Pecahan Rp50.000–Rp100.000 Ditemukan Dicacah di TPS Liar Bekasi

JAKARTA – Warga Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, digegerkan dengan temuan uang rupiah pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000 yang dicacah dan dibuang di lokasi pembuangan sampah liar.

Video yang menampilkan karung berisi uang cacahan itu pun viral di media sosial, memicu rasa penasaran masyarakat. Banyak warganet bertanya-tanya mengapa uang yang masih bernilai itu justru dibuang.

“Saya heran, kalau benar-benar uang asli, kenapa harus dicacah-cacah?” tulis salah satu netizen di kolom komentar.

Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, membenarkan adanya temuan tersebut. Hasil peninjauan awal menunjukkan potongan-potongan itu adalah uang rupiah asli.

“Iya, ini memang cacahan uang asli,” ujar Dedi.

Dedi menambahkan, peninjauan dilakukan DLH Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup.