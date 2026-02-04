Ini Tanggal Merah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Februari 2026, Ada Long Weekend

JAKARTA - Ini tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama Februari 2026, ada long weekend. Tanggal merah Februari 2026 untuk hari besar hanya satu, tapi Anda punya peluang untuk menikmati long weekend.

Tanggal merah itu pada 17 Februari 2026 di hari Selasa minggu ketiga. Di mana pada hari tersebut ada Tahun Baru Imlek.

Akan tetapi bedasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, ada dua hari libur resmi.

Lantas hari apa saja? Berikut rangkuman Okezone, Rabu (4/2/2026).

Tahun Baru Imlek 2577 jatuh pada hari Selasa, pemerintah menetapkan adanya cuti bersama pada satu hari sebelumnya.

Berikut ini perincian hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah: