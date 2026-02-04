Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Distribusi Pupuk Subsidi 2025–2026 Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |20:01 WIB
Distribusi Pupuk Subsidi 2025–2026 Lebih Efisien dan Tepat Sasaran
Pelaku Usaha Distribusi (PUD) memegang peran penting dalam memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA — Pelaku Usaha Distribusi (PUD) memegang peran penting dalam memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 2025 dan memperkuat tata kelola distribusi pada 2026. Keberhasilan ini bergantung pada kolaborasi seluruh mata rantai pasok, terutama para PUD.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, mengatakan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi fokus utama pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyederhanaan regulasi pupuk, dari sebelumnya 145 peraturan menjadi hanya tiga peraturan.

Selain itu, pada Oktober 2025 pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20%.

“Semua kebijakan tersebut untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau,” jelas Rahmad, Rabu (4/2/2026).

Para PUD memegang peran penting dalam menyalurkan pupuk kepada petani dan mendukung kelancaran distribusi.

Sementara itu, salah satu PUD asal Bogor, Koperasi Jasa Gema Indonesia Maju (Kopgim), HMU Kurniadi, menilai Pupuk Indonesia aktif melakukan pembinaan hingga tingkat PUD dan Penyalur di Titik Serah (PPTS).

“Kami melihat langsung komitmen perusahaan dalam menyalurkan pupuk dan memastikan ketersediaan bagi petani,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada 2025, skema penebusan pupuk subsidi telah disederhanakan untuk memastikan distribusi lebih efisien dan transparan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.000 ton, dan Organik 500.000 ton.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198301//polri-rldb_large.jpg
Kapolri MoU dengan PT Pupuk Indonesia Kawal Distribusi Tepat Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194025//mentan-59gO_large.jpg
Mentan Copot 192 Pejabat dan Cabut 2.300 Izin Gegara Permainkan Harga Pupuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192580//mentan_amran-ZK0u_large.jpg
Stok Pupuk Nasional Aman hingga 2026? Ini Jawaban Amran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192131//petani-7IjZ_large.jpg
Pupuk sebagai Fondasi Ketahanan Pangan: Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Pertanian Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607//petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190657//pupuk_subsidi-dBTS_large.jpg
Temuan BPK soal Inefisiensi, Ada Perpres Baru Tata Kelola Pupuk Subsidi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement