Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Moody's Pangkas Outlook Utang RI Jadi Negatif

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |07:03 WIB
Moody's Pangkas Outlook Utang RI Jadi Negatif
Moody's Pangkas Outlook Utang RI Jadi Negatif (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga pemeringkat Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026. 

Afirmasi Rating Indonesia

Dalam laporannya, Moody's menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia pada Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid, serta didukung oleh kekuatan struktural termasuk sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang prospek pertumbuhan jangka menengah. 

Afirmasi rating Indonesia juga didukung oleh kredibilitas kebijakan moneter dan kehati-hatian fiskal yang terjaga, yang mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Moody's akan risiko dari penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Gubernur BI Buka Suara

Menanggapi keputusan Moody's tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik tetap solid. 

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,1%. Inflasi tetap terjaga pada 2,92%, berada dalam kisaran sasaran, dan stabilitas nilai tukar Rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat Bank Indonesia. 

"Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/21/20/2155958/demo-tak-kunjung-usai-moody-s-turunkan-peringkat-utang-hong-kong-q4wQFOTkZj.jpg
Demo Tak Kunjung Usai, Moody's Turunkan Peringkat Utang Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/01/20/2111573/moody-s-sebut-perbankan-di-indonesia-berpotensi-gagal-bayar-kSjGzoUSPR.jpg
Moody's Sebut Perbankan di Indonesia Berpotensi Gagal Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/15/278/2030437/moodys-naikkan-peringkat-lippo-karawaci-jadi-stabil-j76WDnIEb4.jpg
Moodys Naikkan Outlook Lippo Karawaci Jadi Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/24/278/1940918/moody-s-pangkas-rating-spindo-jadi-b2-negatif-52kzj4Xavi.jpeg
Moody's Pangkas Rating Spindo Jadi B2 Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/13/20/1886230/moody-s-naikkan-peringkat-utang-ri-ini-kata-sri-mulyani-Tn3qGy5Psb.jpg
Moody's Naikkan Peringkat Utang RI, Ini Kata Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/09/20/1613992/moody-s-naikkan-rating-ri-menko-darmin-kita-lebih-kredibel-66rPSiHpVz.jpg
Moody's Naikkan Rating RI, Menko Darmin: Kita Lebih Kredibel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement