HOME FINANCE HOT ISSUE

Reaksi Menko Airlangga soal Moody's Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |08:29 WIB
Reaksi Menko Airlangga soal Moody's Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif 
Reaksi Menko Airlangga soal Moody's Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal lembaga pemeringkat Moody’s yang mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Airlangga menjelaskan, penurunan peringkat itu kemungkinan dilakukan karena sebelumnya investasi yang kerap dilakukan oleh BUMN mendapatkan sumber pembiayaan dari APBN. Airlangga menilai, ke depan dengan hadirnya Danantara seluruh investasi tidak lagi ditanggung kas negara namun oleh Danantara. 

"Outlook itu membutuhkan penjelasan. Tentu ada perbedaan di tahun ini karena investasi biasanya kan dibiayai oleh BUMN atau melalui APBN. Nah saat sekarang investasi dilakukan dengan Danantara," ujar Airlangga saat ditemui usai acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis malam (5/2/2026).

Airlangga Bahas dengan Danantara

Airlangga mengaku telah menemui Danantara untuk segera menyiapkan jawaban yang akan disampaikan kepada lembaga rating tersebut. Dia menegaskan, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan rasio defisit APBN diangka 3 persen dari PDB.

"Jadi saya sudah bicara dengan Danantara dimana mereka juga akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency," lanjutnya. 

 

