Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasib Insentif Mobil Listrik 2026, Purbaya: Nanti Saya Lihat Lagi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |13:09 WIB
Nasib Insentif Mobil Listrik 2026, Purbaya: Nanti Saya Lihat Lagi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menelaah surat usulan perpanjangan stimulan otomotif. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Nasib insentif kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) pada 2026 masih belum jelas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menelaah surat usulan perpanjangan stimulan otomotif yang dikirim Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Meski Kementerian Perindustrian dikabarkan telah menyiapkan skema insentif yang lebih rinci, Kemenkeu masih mempertimbangkan urgensi kebijakan tersebut di tengah kondisi fiskal saat ini.

"Wah saya belum baca tuh, nanti saya lihat lagi ya," ujar Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Jumat (6/2/2026).

Muncul spekulasi apakah ruang fiskal pemerintah masih mencukupi untuk terus mensubsidi industri otomotif.

Menanggapi kemungkinan penghentian insentif, Purbaya melontarkan jawaban bernada kelakar namun penuh makna mengenai penghematan anggaran negara.

"Kalau nggak insentif lagi, malah untung ya?" seloroh Purbaya.

Namun, di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal (Dirjen SEF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengingatkan bahwa ekosistem industri kendaraan listrik saat ini sebenarnya sudah mulai bergerak secara mandiri dengan beroperasinya sejumlah pabrik baru di Indonesia.

"Udah jalan. Pabrik-pabrik baru udah jalan," tambah Febrio singkat.

Purbaya pun menegaskan akan kembali mempelajari usulan tersebut sebelum mengambil keputusan final. "Saya nggak tahu, saya akan lihat lagi seperti apa ya," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan dua opsi stimulus yang sedang dibahas secara maraton bersama Gaikindo dan para produsen kendaraan (ATPM).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200021//purbaya-sAN7_large.jpg
Purbaya Bilang Moody’s Tidak Fair, Ekonomi Indonesia Sudah Berbalik Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200020//bi_pontianak-yafe_large.jpg
Purbaya Pede Ekonomi 2026 Tumbuh 6%, Begini Respons Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/15/3199821//menteri_perindustrian_agus_gumiwan_kartasasmita-W40I_large.jpeg
Penjualan LCGC Anjlok di Tahun 2025, Mobil Listrik Justru Melejit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/15/3199773//menperin-ExQq_large.jpg
Buka IIMS 2026, Menperin Ungkap Manufaktur RI Terus Tumbuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199662//purbaya-cCIL_large.jpg
Purbaya Klaim Ekonomi RI di Jalur Positif, Mesin Pertumbuhan Masih Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199192//industri_ban-p1K4_large.jpg
Industri Ban Diproyeksi Tumbuh Pesat, Segmen EV dan SUV Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement