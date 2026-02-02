Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Ban Diproyeksi Tumbuh Pesat, Segmen EV dan SUV Jadi Sorotan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |20:58 WIB
Industri Ban Diproyeksi Tumbuh Pesat, Segmen EV dan SUV Jadi Sorotan
Industri ban nasional diproyeksikan terus bertumbuh, terutama di segmen kendaraan listrik (EV) dan SUV yang dinilai memiliki potensi jangka panjang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri ban nasional diproyeksikan terus bertumbuh, terutama di segmen kendaraan listrik (EV) dan SUV yang dinilai memiliki potensi jangka panjang. Pergeseran konsumen ke ban berperforma tinggi menjadi sinyal kuat transformasi pasar otomotif seiring percepatan elektrifikasi kendaraan. Meningkatnya adopsi kendaraan listrik, permintaan ban berukuran besar, serta kebutuhan akan produk yang lebih efisien dan tahan lama turut mendorong perubahan industri ban, baik dari sisi manufaktur, inovasi teknologi, hingga strategi pasar domestik dan global.

Presiden Direktur Hankook Tire Sales Indonesia, Bartek (Byunghak) Choi, mengatakan bahwa strategi pasar diarahkan pada segmen berpertumbuhan tinggi.

“Memasuki 2026, kami tetap optimis terhadap prospek industri ban di Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Pertumbuhan signifikan permintaan ban kendaraan listrik hingga akhir 2025 menjadi fondasi kuat,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Di tengah tekanan konsumsi domestik, perusahaan terus memperkuat pangsa pasar melalui ekspansi regional dan kolaborasi dengan mitra di Asia Tenggara. Menurut Bartek, strategi tersebut juga merupakan respons terhadap tantangan ekonomi global dan domestik dengan tetap mengedepankan efisiensi operasional dan penyesuaian strategi sesuai karakteristik pasar lokal.

Di tengah perlambatan pasar kendaraan baru, segmen ban pengganti (replacement) diproyeksikan menjadi peluang pertumbuhan. Konsumen cenderung mempertahankan kendaraan lebih lama, sehingga kebutuhan ban pengganti diperkirakan terus meningkat. Selain itu, segmen kendaraan niaga, khususnya ban truk dan bus, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan, dengan pendekatan yang mencakup layanan purna jual serta efisiensi biaya operasional armada.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198578//pgn-gZXM_large.jpg
PGN Pasok Gas ke Pabrik Baterai Kendaraan Listrik di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193490//menkeu_purbaya-l1iq_large.jpg
Purbaya soal Insentif Kendaraan Listrik 2026: Belum Terima Surat dari Menperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193241//mobil_listrik-KCiV_large.png
Insentif Mobil Listrik, Satu Kendaraan Bisa Tekan Impor BBM hingga 1.320 Liter per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192913//mobil_listrik-Dfqi_large.jpg
Harga Naik, Pencabutan Insentif Mobil Listrik Berpotensi Rugikan Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182379//ban-o7MP_large.png
5 Fakta Batalnya PHK 280 Pekerja di Pabrik Michelin Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement