Industri Ban Diproyeksi Tumbuh Pesat, Segmen EV dan SUV Jadi Sorotan

Industri ban nasional diproyeksikan terus bertumbuh, terutama di segmen kendaraan listrik (EV) dan SUV yang dinilai memiliki potensi jangka panjang. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Industri ban nasional diproyeksikan terus bertumbuh, terutama di segmen kendaraan listrik (EV) dan SUV yang dinilai memiliki potensi jangka panjang. Pergeseran konsumen ke ban berperforma tinggi menjadi sinyal kuat transformasi pasar otomotif seiring percepatan elektrifikasi kendaraan. Meningkatnya adopsi kendaraan listrik, permintaan ban berukuran besar, serta kebutuhan akan produk yang lebih efisien dan tahan lama turut mendorong perubahan industri ban, baik dari sisi manufaktur, inovasi teknologi, hingga strategi pasar domestik dan global.

Presiden Direktur Hankook Tire Sales Indonesia, Bartek (Byunghak) Choi, mengatakan bahwa strategi pasar diarahkan pada segmen berpertumbuhan tinggi.

“Memasuki 2026, kami tetap optimis terhadap prospek industri ban di Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Pertumbuhan signifikan permintaan ban kendaraan listrik hingga akhir 2025 menjadi fondasi kuat,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Di tengah tekanan konsumsi domestik, perusahaan terus memperkuat pangsa pasar melalui ekspansi regional dan kolaborasi dengan mitra di Asia Tenggara. Menurut Bartek, strategi tersebut juga merupakan respons terhadap tantangan ekonomi global dan domestik dengan tetap mengedepankan efisiensi operasional dan penyesuaian strategi sesuai karakteristik pasar lokal.

Di tengah perlambatan pasar kendaraan baru, segmen ban pengganti (replacement) diproyeksikan menjadi peluang pertumbuhan. Konsumen cenderung mempertahankan kendaraan lebih lama, sehingga kebutuhan ban pengganti diperkirakan terus meningkat. Selain itu, segmen kendaraan niaga, khususnya ban truk dan bus, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan, dengan pendekatan yang mencakup layanan purna jual serta efisiensi biaya operasional armada.