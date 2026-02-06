Transaksi Belanja Nasional Tembus Rp393,78 Triliun pada 2025

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat total transaksi dari rangkaian Program Belanja Nasional 2025 mencapai Rp393,78 triliun.

Menteri Perdagangan (Mendah), Budi Santoso mengatakan transaksi terbesar berasal dari program Friday Mubarak.

Untuk diketahui, program Friday Mubarak digelar pada akhir Februari hingga Maret 2025. Program ini berhasil mencetak transaksi hingga Rp72,3 triliun, menjadikannya penyumbang terbesar dalam rangkaian belanja nasional tahun lalu.

"Kita melihat yang pertama, mulai dari Friday Mubarak yang juga transaksinya cukup tinggi sebesar Rp72,3 triliun, kemudian juga disusul Holiday Sale dengan transaksi Rp69,2 triliun, dan Epic Sale senilai atau mencapai target Rp54,88 triliun," ungkap Mendag Budi Santoso dalam konferensi pers, Jumat (6/2/2026).

Selain itu, Mendag yang akrab disapa Busan itu juga mengungkap bahwa program Merdeka Madness membukukan transaksi sebesar Rp44 triliun, diikuti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) sebesar Rp36,4 triliun, serta Bina Diskon Lebaran yang mencatatkan transaksi Rp32,7 triliun.

Adapun program lainnya seperti Bina Indonesia Great Sale menyumbang transaksi Rp31 triliun, Bina-HBD Indonesia Rp30 triliun, dan Indonesia Shopping Festival sebesar Rp23,3 triliun.