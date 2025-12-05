Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tebar Diskon, Harbolnas 2025 Targetkan Transaksi Rp35 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |12:01 WIB
Tebar Diskon, Harbolnas 2025 Targetkan Transaksi Rp35 Triliun
Tebar Diskon, Harbolnas 2025 Targetkan Transaksi Rp35 Triliun (Foto: Freepik)
JAKARTA - Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) akan kembali digelar pada 10-16 Desember 2025. Pemerintah menargetkan nilai transaksi sebesar Rp35 triliun, atau naik 10% dibanding tahun lalu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Harbolnas merupakan motor penggerak ekonomi digital nasional. Dia menyebut, selama lebih dari satu dekade, program ini terbukti efektif dalam mendorong aktivitas belanja.

"Pada tahun 2024, program ini mencatat transaksi Rp31,2 triliun dengan kontribusi produk lokal sebesar Rp16,1 triliun, atau 51,6%. Di tahun 2025 ini, Harbolnas menargetkan peningkatan transaksi setidaknya 10% dibanding tahun lalu, yakni Rp35 triliun serta mendorong partisipasi 1.000 pelaku UMKM," katanya, dikutip Jumat (5/12/2025).

Program Harbolnas 2025 juga disinergikan dengan berbagai kampanye belanja lain seperti EPIC Sale, BINA Great Sale, hingga gerakan Belanja di Indonesia Aja, dengan target total belanja masyarakat pada Desember mencapai Rp110 triliun. Airlangga berharap momentum tersebut mampu mengungkit konsumsi nasional, terutama menjelang libur akhir tahun.

“Diharapkan pertumbuhan di bulan Desember ini atau di kuartal keempat, Indonesia berharap pertumbuhannya range-nya antara 5,4 sampai 5,6 persen. Jadi konsumsi diharapkan menjadi pengungkit,” ujarnya.

 

