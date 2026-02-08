Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |12:00 WIB
Harga Emas Pegadaian Akhir Pekan Ini: Galeri24 dan UBS Kompak Naik 
Harga Emas di Pegadaian (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga ragam produk emas yang dijual di Pegadaian kembali mengalami kenaikan hari ini, Minggu (8/2/2026). Harga emas Galeri24 serta UBS kompak melonjak dibanding hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 hari ini berada di level Rp2.958.000 per gram. Terjadi kenaikan sebesar Rp12.000 dari harga sebelumnya Rp2.946.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.972.000 per gram. Naik sebesar Rp11.000 dibanding hari sebelumnya yang dijual seharga Rp2.961.000 per gram. Sementara emas Antam masih tidak ditampilkan pada laman.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

 

