HOME FINANCE MARKET UPDATE

Investor Asing Kompak Jual Saham Senilai Rp11,02 Triliun per Februari 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:16 WIB
Investor Asing Kompak Jual Saham Senilai Rp11,02 Triliun per Februari 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investor asing masih membukukan aksi jual bersih (net sell) di pasar saham domestik pada awal Februari 2026. (Arif Julianto)
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investor asing masih membukukan aksi jual bersih (net sell) di pasar saham domestik pada awal Februari 2026. Hal ini terjadi seiring dinamika pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih berfluktuasi.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa hingga pekan pertama Februari 2026, investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp1,14 triliun secara month to date (MTD) dan mencapai Rp11,02 triliun secara year to date (YTD).

"Adapun nilai perdagangan di pasar saham terpantau tetap sangat tinggi, dengan angka RNTH (Rerata Nilai Transaksi Harian) mencapai Rp32,88 triliun secara year to date," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (9/2/2026).

Secara kinerja indeks, Hasan mengatakan, IHSG pada penutupan pekan lalu berada di level 7.935,26 atau melemah 4,73 persen secara month to date dan turun 8,23 persen secara year to date. Meski demikian, aktivitas transaksi di pasar saham tetap menunjukkan likuiditas yang kuat.

Di tengah tekanan dari arus keluar investor asing, Hasan menyoroti perkembangan positif di industri pengelolaan investasi. Total aset kelolaan (asset under management/AUM) industri pengelolaan investasi pada minggu pertama atau 5 Februari 2026 tercatat sebesar Rp1.089,64 triliun.

Sementara itu, nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana per 5 Februari 2026 mencapai Rp722,21 triliun, tumbuh 2,98 persen secara month to date dan meningkat 6,94 persen secara year to date.

 

