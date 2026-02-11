Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya ke Istana, Ada Apa? 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |13:58 WIB
Prabowo Panggil Airlangga dan Purbaya ke Istana, Ada Apa? 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Tiba di Istana. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pantauan di lokasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tiba sekitar pukul 13.00 WIB mengenakan kemeja putih. Saat ditanya soal agenda pertemuan, Airlangga enggan membeberkan pembahasan yang akan dilakukan bersama Presiden.

"Nanti kita tungguin," kata Airlangga.

Saat ditanyai mengenai pertemuan Prabowo dengan sejumlah konglomerat di Hambalang, Airlangga tidak menjawab secara rinci.

"Pasti bahas masalah ekonomi. Apanya nanti kami dengar langsung dari presiden. Kita tunggu dan dengarkan langsung," ujarnya.

Tak lama kemudian, hadir Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Ia menyebut pertemuan sebatas koordinasi rutin.

"Koordinasi biasa lah. Belum tahu nanti materinya apa," kata Dony.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akan melaporkan perkembangan pangan di Indonesia.

"Progres pangan, khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi, serta harga dan stok pangan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200974//purbaya-ciKd_large.jpg
Purbaya Ungkap 2 Calon Dewas LPI yang Siap Dipilih Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200973//scmp-1uRE_large.jpg
Indonesia Kian Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200972//purbaya-F1RB_large.jpg
Disindir Menteri Trenggono Soal Dana Kapal, Purbaya Balas Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200920//aturan_wfa_asn-q9Wm_large.jpeg
Pemerintah Rilis Surat Edaran soal WFA Lebaran Bagi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200810//mensesneg-tGQs_large.jpg
Intip Obrolan Prabowo dengan 22 Pengusaha Apindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200788//paket_stimulus-4YmC_large.jpg
Paket Stimulus Lebaran 2026 Cair Rp911 Miliar, Fokus Diskon Transportasi dan Bantuan Pangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement