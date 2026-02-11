Prabowo Bakal ke AS 19 Februari, Hadiri Rapat Board of Peace dan Teken Tarif Trump

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di AS pada 19 Februari 2026.

Agenda Prabowo di AS

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo bakal menghadiri agenda BoP sekaligus untuk penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff atau Tarif Trump.

"Mengenai pembaruan perundingan Indonesia-Amerika Serikat. Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (di AS), dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).