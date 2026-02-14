Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kunci Tumbuhnya Ekosistem Aset Kripto di RI

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |15:03 WIB
Ini Kunci Tumbuhnya Ekosistem Aset Kripto di RI
Industri aset kripto menjadi sektor ekonomi digital yang berkembang pesat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Industri aset kripto menjadi sektor ekonomi digital yang berkembang pesat, didorong oleh teknologi blockchain. Fondasi utama dari industri ini adalah kepercayaan.

“Di industri aset digital, trust adalah fondasi utama. Tanpa kepercayaan, konsumen bisa pergi hanya dalam hitungan menit," kata CEO Indodax William Sutanto dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Bukan Sekadar Titip Aset

Menurutnya, setiap tantangan harus dijawab dengan tanggung jawab dan transparansi penuh. Peran Indoax bukan sekadar tempat titip aset dan transaksi, tetapi menjadi mitra dalam pertumbuhan aset para konsumen. 

"Ketika nasabah merasa aman dan lancar, di situlah keberlanjutan bisnis tercipta,” ujar William.

Dorong Perkembangan Aset Digital

Pada tahun ini, CEO Indodax William Sutanto terpilih atas kontribusinya dalam mendorong perkembangan industri aset digital dan kripto di Indonesia karena masuk daftar 40 tokoh paling berpengaruh di bawah 40 tahun (Fortune 40 Under 40) edisi 2026.

Kehadiran William dalam daftar tersebut mencerminkan semakin kuatnya peran industri kripto dalam ekosistem ekonomi digital.

 

