Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Tindak Tegas Jual Beli Rekening Bank di Medsos

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |15:50 WIB
OJK Tindak Tegas Jual Beli Rekening Bank di Medsos
OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian serius terhadap fenomena jual beli nomor rekening bank yang marak ditawarkan melalui media sosial. Praktik ini ditegaskan sebagai tindakan ilegal yang melanggar prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memperingatkan bahwa setiap rekening yang teridentifikasi diperjualbelikan akan dikenakan sanksi berat, termasuk pemutusan akses ke sistem keuangan.

“OJK terus mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan,” tegas Dian Ediana Rae dalam keterangan resminya, Minggu (15/2/2026).

Dian menjelaskan bahwa OJK telah membentengi sektor keuangan melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023. Aturan ini mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer/KYC) serta melakukan profiling yang ketat guna memastikan transaksi dilakukan oleh pemilik manfaat asli (Beneficial Owner).

OJK juga meminta perbankan untuk memperkuat parameter deteksi dini guna menangkap pola penggunaan rekening yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil nasabah aslinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201006/ojk-tYVX_large.png
Anggota Parpol Boleh Ikut Bursa Calon Bos OJK, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200952/ojk-IUOK_large.jpg
Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200825/ojk-dPNi_large.png
OJK Temui Moody's Usai Turunkan Outlook 5 Bank di Indonesia Jadi Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200795/mensesneg-EqCp_large.jpg
Ini Arahan Istana soal Pansel Calon Bos OJK, Terima Usulan Nama dari Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200676/saham-R8NS_large.jpg
Praktik Manipulasi Harga Saham Gorengan, OJK Denda 151 Pelaku Rp240 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200613/ojk-G6os_large.png
OJK Bertemu World Bank, Bahas Kucuran Dana Investor Asing ke Pasar Modal RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement