Pejabat Kemenkeu Diduga Terima Gratifikasi, Purbaya: Ada yang Sengaja Hembuskan Isu

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |18:39 WIB
Pejabat Kemenkeu Diduga Terima Gratifikasi, Purbaya: Ada yang Sengaja Hembuskan Isu
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada kepentingan di balik pengusutan kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil mewah yang mencatut nama pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial RLM.

Purbaya mengetahui adanya proses hukum yang menyeret bawahannya tersebut. Pejabat tersebut digadang-gadang bakal mengisi posisi tertentu di Kemenkeu, dan Purbaya yang mempersiapkannya.

Purbaya bilang ada pihak yang mengincar pejabat Kemenkeu pilihannya tersebut. Meski begitu, dia mengonfirmasi belum tahu betul duduk perkaranya. Ke depan, Purbaya bakal membuka komunikasi dengan KPK.

"Kenapa anda incar yang itu? Kami akan lihat pejabat secara fair. Betul engga seperti itu, ini ada beberapa kalangan yang sengaja menghembus-hembuskan itu," kata Purbaya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

"Karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kemenkeu, tapi sepertinya ada yang tidak setuju sehingga ada yang menghembus-hembuskan itu. Akan kami lihat case-nya seperti apa," jelasnya.

 

