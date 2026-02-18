Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sejumlah Nama Calonkan Diri Jadi Pimpinan OJK, Purbaya: Sebagian Masih Bukan Orang yang Jago!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |16:00 WIB
Sejumlah Nama Calonkan Diri Jadi Pimpinan OJK, Purbaya: Sebagian Masih Bukan Orang yang Jago!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Purbaya Yudhi Sadewa mengakui hingga saat ini sejumlah nama telah masuk untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan OJK.

Namun demikian, ia mengakui bahwa sejumlah nama yang masuk dinilai masih belum memiliki kompetensi yang cukup kuat untuk memimpin otoritas pengawasan industri keuangan tersebut. Meski demikian, pihaknya masih terus membuka bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

"Saya lupa berapa orang, saya sempat lihat tadi pagi. Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lebih berkualitas untuk masuk. Saya masih melihat sebagian besar masih bukan orang yang jago-jagonya gitu," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan bahkan nama-nama seperti Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang sempat dikabarkan masuk bursa pimpinan OJK, hingga saat ini belum tercatat mendaftar sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK.

"Saya belum ada laporan. Kalau ada laporan masuk pasti ada yang lapor ke saya atau pak Suahasil lapor ke Saya," kata Purbaya di Wisma Danantara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201821/menkeu_purbaya-R1Jd_large.jpg
Purbaya Usut Tuntas Dugaan Kongkalikong Oknum Bea Cukai dan Tiffany & Co
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201735/menkeu_purbaya-6aJ3_large.jpg
Dugaan Kongkalikong Oknum Bea Cukai dan Tiffany & Co Mencuat, Purbaya: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201718/menkeu_purbaya-SJVg_large.jpg
Utang Pemerintah Tembus Rp9.637,90 Triliun, Purbaya: Strategi Jaga Ekonomi Agar Tak Krisis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201713/menkeu_purbaya-Z9bu_large.jpg
Purbaya: Siklus Ekspansi Ekonomi RI Bisa Bertahan hingga 2033
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201353/penyegelan-Dapi_large.jpeg
Usai Tindak Tiffany & Co, Purbaya: Impor Ilegal Pasti Akan Disegel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201211/menkeu_purbaya-Oo8D_large.jpg
Soal Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun dari APBN, Ini Jawaban Purbaya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement