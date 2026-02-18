Sejumlah Nama Calonkan Diri Jadi Pimpinan OJK, Purbaya: Sebagian Masih Bukan Orang yang Jago!

JAKARTA - Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Purbaya Yudhi Sadewa mengakui hingga saat ini sejumlah nama telah masuk untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan OJK.

Namun demikian, ia mengakui bahwa sejumlah nama yang masuk dinilai masih belum memiliki kompetensi yang cukup kuat untuk memimpin otoritas pengawasan industri keuangan tersebut. Meski demikian, pihaknya masih terus membuka bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

"Saya lupa berapa orang, saya sempat lihat tadi pagi. Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lebih berkualitas untuk masuk. Saya masih melihat sebagian besar masih bukan orang yang jago-jagonya gitu," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan bahkan nama-nama seperti Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang sempat dikabarkan masuk bursa pimpinan OJK, hingga saat ini belum tercatat mendaftar sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK.

"Saya belum ada laporan. Kalau ada laporan masuk pasti ada yang lapor ke saya atau pak Suahasil lapor ke Saya," kata Purbaya di Wisma Danantara.